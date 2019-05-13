С Пугачевой «стряс»? Сын Орбакайте потратил в честь Дня рождения до 3,5 млн рублей

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Роскошным отдыхом Дени Байсаров без зазрения совести похвастал в Instagram.

Дени Байсаров отпраздновал свой день рождения в Лондоне вместе со своей матерью, эстрадной певицей Кристиной Орбакайте. Знаменитость активно делилась геотегами в профиле Instagram, изучив которые можно понять, какой отель был выбран в честь дня рождения.

Выбор родственников Пугачевой пал на Grosvenor House Suites by Jumeirah Living шикарный пятизвездочный отель, расположенный в центре района Лондона Мейфэр, цена номера с одной двуспальной кроватью в котором обойдется от 42 тыс.рублей за одну ночь. Не исключено, что в честь дня рождения Дени потратил до 3,5 млн рублей на отель, которые, возможно, он «стряс» с Пугачевой.

Вероятно, Орбакайте пригласила на 21-летие сына и своего супруга Михаила Земцова, что говорит о том, что потребовался номер минимум с двумя спальнями. Самый бюджетный номер с двумя спальными комнатами стоит около 107 тыс.рублей за ночь. Стоит отметить, что условиями отеля является бронирование минимум на 7 ночей, а значит, 7 ночей обойдутся более чем в 750 тыс.рублей за самый «простенький» номер. Наиболее высокая цена номера элитной гостиницы принадлежит Пентхаусу «Мэйфейр» 3,4 млн за 7 ночей. Если внук Пугачевой таки решил снимать себе самый дорогой номер, то сумма трат на празднование сразу же выростает до 3,5 миллионов, ведь на торжество и напитки тоже тратится немало денег.

Не похоже, что профессиональная востребованность Кристины Орбакайте настолько высока, чтобы устраивать дни рождения в люксовых отелях центра Лондона.

Возможно, что свой «финансовый вклад» сделала звездная бабушка Байсарова, которая не поздравила внука в Instagram, хотя не так давно опубликовала искренние поздравления, адресованные дочери Орбакайте.