Мама для сына? Лазарев не смог скрыть симпатию к бэк-вокалистке

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Деловые отношения между коллегами, похоже, переросли в любовные.

Уже завтра состоится первый полуфинал долгожданного конкурса «Евровидение-2019». Многочисленные поклонники, как с России, так и с других стран, с нетерпением ждут выступления Сергея Лазарева, который представит свою композицию во втором полуфинале, 16 мая.

Вчера Лазарев поделился с подписчиками снимками с открытия конкурса. Примечательно, что практически на всех снимках одна из девушек, предположительно являющаяся бэк-вокалисткой артиста, буквально «липнет» к Сергею, тогда как другие спокойно позируют, избегая тактильного контакта.

Интересно, что и на более давних снимков, сделанных в Тель-Авиве, эта же девушка без стеснения прижимается к Лазареву. На одном из фото заметно, что и сам Сергей приобнял свою коллегу.

Судя по всему, исполнитель не смог скрыть симпатию к молодой бэк-вокалистке. Не исключено, что рабочие отношения между молодыми людьми переросли в любовную связь. Вероятно, после «Евровидения» артист может вернуться на родину не только с победой, но и с возлюбленной. Похоже, мама для сына Лазарева уже есть.

В сети долгое время ходили слухи о том, что исполнитель влюблен в Ани Лорак, которая также испытывает к нему чувства. Хотя сами артисты уверяли, что их связывают только дружеские отношения. Вероятно, фанаты ошибались – между Лорак и Лазаревым, видимо, действительно нет ничего, кроме дружбы.