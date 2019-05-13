«Надувные шары» - Фанаты снова унизили телезвезду Яну Кошкину за «новые» губы

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Загар и силиконовые губы привезла с собой девушка после отдыха в Доминикане.

Популярная российская 29-летняя телеведущая и актриса Яна Кошкина на днях вернулась из Доминиканской Республики, куда полетела отдыхать от работы. Девушка не только радовалась жизни на дорогом курорте, пополняла свою вкусовую палитру новыми деликатесами и загорала на частном пляже, но и регулярно публиковала соблазнительные снимки в личный Instagram-микроблог, на который подписались уже почти 500 тысяч фолловеров. Теперь Яна вернулась обратно в Москву и новым постом в соцсети показала, что уже преступила к любимой работе. Однако фанаты посчитали, что за время отдыха Кошкина успела не только загореть, но и снова увеличить размер губ.

«Надувные шары», - заявили в комментариях интернет-пользователи, которые опять унизили телезвезду за «новые» губы. Ранее поклонники хвалили Яну за то, что её губы стали заметно меньше, однако после отдыха в Доминикане все вернулось на место, а может даже ещё больше увеличилось. Сама Кошкина предпочитает не комментировать свою внешность, а потому не отреагировала на критику в Сети.