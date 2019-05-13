«Бюджетные» Мальдивы. Волочкова попалась с экономией на отдыхе

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Похоже, балерина остановилась далеко не в «люксовом» отеле.

Несколько дней назад Анастасия Волочкова сообщила своим поклонникам, что улетела на отдых. Как оказалось, в очередной раз знаменитость выбрала Мальдивы. Тем не менее, похоже, условия, в которых она на сей раз остановилась, отличаются от тех, в которых жила на островах в предыдущие разы.

«Очень скоро я расскажу вам, на каком я мальдивском острове... Комфорт мне не столь важен...», - написала накануне балерина в личном аккаунте, прикрепив к сообщению свежее фото с солнечного пляжа. До сих пор она могла скрывать, где остановилась, так как, по всей видимости, стеснялась своего «бюджетного» отеля.

Тем не менее, фанаты уже начали догадываться, почему она его не показывает. Возможно, именно поэтому Волочкова решила написать, что в первую очередь ценит не условия, а «человеческое отношение» и «добро». Тут-то она и попалась, что, скорее всего, экономит на отдыхе, хоть уже и по привычке «замахнулась» на «бюджетные» Мальдивы.

По понятным причинам можно усомниться в ее словах о том, что на первом месте у нее стоит далеко не личный комфорт. Достаточно вспомнить, что она уже не раз говорила ранее: по молодости ей приходилось жить в самых разных условиях, и именно поэтому она решила отстроить себе огромный коттедж с большими прилегающими участками.