Бьет - значит, любит? Любовь Тихомирова выступила за драки и выбитые зубы в браке

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По словам актрисы, в отношениях с мужем должны быть «терочки».

Около месяца прошло после расторжения шестилетнего брака между Любовью Тихомировой и Ласло Долински. Несмотря на то, что окружение пары было в курсе, что отношения между актрисой и музыкантом весьма специфичны, Тихомирова не стала раскрывать подробности расставания. Она утверждает, что до последнего стремилась сохранить семью, делая все, чтоб Долински признал свои ошибки и что-то изменил. По ее словам, музыкант не много зарабатывал и практически не проводил время со своей супругой. На просьбы помощи по хозяйству актриса всегда получала отказ.

В конечном итоге, в попытках хоть как-то воздействовать на супруга, Тихомирова решила устраивать истерики и скандалы. Актриса призналась, что в последней ссоре выбила ногой дверь. Она уверена, если в семье все спокойно, то это подозрительно и выступила за драки и выбитые зубы в браке. Однако, поговорка «бьет значит, любит» не сработала и пара все равно развелась.

Актрисе пришлось самой заниматься даже квартирным вопросом. Семья проживала в маленькой 2-х комнатной квартире, а четырехлетней дочери требовалась отдельная спальня. Поэтому Тихомирова взяла ипотеку и продала квартиру матери.