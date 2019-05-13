Карьера против привычки. Барановская может стать безработной из-за «прокуренного» голоса

Сегодня, 12:01

Юлия стала еще больше «хрипеть», что сильно огорчает ее фанатов.

После расставания с футболистом Андреем Аршавиным карьера Юлии Барановской стремительно взлетела вверх. Юлия прославилась не только на телевидении. Мама троих детей ведет различные городские мероприятия, а также является незаменимой ведущей в сфере шоу-бизнеса. Еще несколько лет назад зрители восхищались телеведущей, которая покорила их своей энергичностью, чувством юмора и напористостью. Однако в последнее время фанаты стали все чаще обращать внимание на голос Барановской, «хрипота» которого как будто усиливается с каждым днем.

Многие даже не подозревали, с чем это может быть связано. Однако несколько месяцев назад Юлия «засветила» на одном из фото сигарету в руке. Зрители не понимают, как телеведущей удается с таким голосом вести передачи и масштабные мероприятия. Некоторые и вовсе советуют заменить Барановскую другой ведущей, у которой нет вредных привычек. Вполне возможно, если Юлия не распрощается с пагубным пристрастием, она может стать безработной. Вероятно, руководство Первого канала прислушается к многочисленной критике зрителей, которые регулярно возмущаются тому, как можно допустить к эфиру человека, который кажется грубым из-за своего «прокуренного» голоса.

Вполне возможно, Юлия все-таки прислушается к критике в свой адрес и предпримет меры, дабы избавиться от вредного пристрастия. Видимо, Юлии придется все-таки выбирать одно из двух - как говорится, карьера против привычки. Ведь из-за «прокуренного» голоса может пострадать не только ведущая, но и ее дети, на обеспечение которых попросту не хватит средств.