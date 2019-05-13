«Война» за Тимати? Рудова «предала» Решетову и ее салон

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Пока Наталья хвастается цветами от «таинственного» воздыхателя, Анастасия продолжает «нянчить» кота и спасать свой бизнес.

Недавно Наталья Рудова опубликовала новую запись в своем микро-блоге и похвасталась, что «открыла» для себя качественный косметический салон. Именно там она сделала перманентный макияж бровей, и теперь всем будет рекомендовать это место. Занятно, ведь раньше актриса постоянно обслуживала в салоне своей подружки Анастасии Решетовой. Интересно, почему в этот раз она «предала» Настю и не захотела сделать эти процедуры у нее.

Причина может крыться в возможном романе между Рудовой и Тимати, который стали активно обсуждать в сети. Ранее Наталья выкладывала фото с рэпером, расхваливая его талант, а позже показала огромный букет цветов от неизвестного поклонника. Возможно, лидер Black Star стал проявлять знаки внимания к ближайшей подруге своей невесты.

Если это так, то неудивительно, что Анастасия попросту «выгнала» Рудову из своего салона под предлогом ревности и борьбы за завидного холостяка.

Неизвестно, чем закончится «война» за Тимати. Понятно только одно: бизнес Решетовой находится на грани развала, ведь девушка постоянно ищет новых сотрудников. К тому же, флирт подруги с ее мужчиной прямо под носом не мог остаться незамеченным.