Из-за угроз отца Дарины? Цекало может расстаться с молодой любовницей

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«Бросил жену и детей ради молодухи, пусть это и моя дочь», - сообщал отец Эрвин, не одобряя брак дочери.

Отношения модели и художницы в стиле ню Дарины Эрвин и знаменитого шоумена Александра Цекало начались в прошлом году. В начале 2019 года пара обручилась в Беверли-Хиллз. Сам артист сознаётся, что он очень любит свою нынешнюю избранницу, ради которой ушёл из прошлой семьи.

Бывшая жена Цекало была младшей сестрой популярной певицы и актрисы Веры Брежневой – Виктория Галушко. От того брака родилось двое детей: Александра и Михаил. Старшей дочери сейчас 11, а сыну 8 лет. Это единственный брак шоумена, от которого у него появились наследники.

Молодой жене Александра сейчас 27 лет. Недавно шоумен знакомил девушку с детьми от прежнего брака, дети приятно её восприняли. Однако брак модели не одобрила её семья. Самым главным противником их союза стал отец Дарины.

Отец девушки Бахыт Сапаров – кореец. Их семья переехала из Казахстана в США вместе с дочерью. «В браки с такой разницей в годах я не верю. В нашем возрасте в женщине ценится уже ум, а не внешность. Не думаю, что у Дарины интеллект взрослой женщины. А главное, Цекало бросил жену и детей ради молодухи, пусть это и моя дочь», — отметил мужчина, услышав о серьёзности Цекало.

Вполне возможно, что брак дочери портит всю честь их семьи, из-за которой ему стыдно. Нельзя отрицать, что Цекало может расстаться с молодой любовницей из-за угроз отца Дарины, который до сих пор не может принять выбор девушки. Впрочем, причина расставания может оказаться совсем другой.

Факт недовольства отца остаётся фактом. Многие родители не хотели бы видеть в своих детях разрушителей семей, ведь это может произойти и с ней. Как известно всё плохое всегда возвращается.