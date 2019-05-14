А дитё куда? Топалов подаст на развод с Тодоренко из-за ее интрижки с Лазаревым – сеть

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Судебные разбирательства, развод, дележка нажитого имущества – все это может настигнуть Регину, если девушка не перестанет отвечать взаимностью на флирт и заигрывания Сергея, считают пользователи.

Ранее в сети появились слухи, что Сергей Лазарев может увести ведущую программы «Пятница с Региной» у своего близкого друга Владислава Топалова, с которым они в далеком прошлом были артистами известной группы Smash. В новом выпуске шоу Регины Тодоренко, как отметили многие, Сергей открыто пытался заигрывать и флиртовать с молодой мамой, а после того, как он, наверное, случайно проговорился на счет отдыха в Дубае, где тоже отдыхала Регина, и вовсе быстро поторопился оправдаться и объясниться.

Теперь многие тщательно наблюдают за возможным развитием дальнейших отношения Ларазева и Тодоренко, тем временем, как сама ведущая подливает масло в огонь и публикует провокационные фотки. По предположению из сети, Топалов подаст на развод с Тодоренко из-за интрижки с Лазаревым, ведь вряд ли артист захочет наблюдать за тем, как жена и близкий друг будут открыто строят отношения на его глазах. Возможно, что Влад старается не замечать на подобные шутки своего друга, но всему приходит конец и ему придется потом взглянуть правде в глаза.

Несколько дней назад Регина опубликовала фотографию на своей страничке в социальной сети Instagram, где Сергей тянется к ней, чтобы поцеловать ее. Многие восприняли такой жест, как шуточный момент для программы, а некоторые отметили, что звездной маме не следует «кружиться» у других мужчин, так как у нее уже имеется супруг, а для замужних женщин подобное поведение не свойственно.

«Владик, это называется – не хлопай ушами и будь всегда на стороже!», «Если это прикол тогда хорошо! Ну а если нет тогда не играй с огнем у вас прекрасная семья, береги ее!», «Серёжка с лестницы слетел потом?», «Не удивлюсь, если он ее бросит, больно уж зазвездилась», - возмущаются пользователи.

А дитё куда девать? Регина даже не задумывается о том, как тяжело будет переживать ребенок даже самые небольшие разлады в семье. Некоторые в сети призвали Регину опомниться, ведь у нее отличный муж и растет маленький сынок, а Влад может не простить за такие откровения с его лучшим другом.