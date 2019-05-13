Нужна забота со стороны? Мария Сиротская бросила жениха под влиянием матери

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Так считают пользователи сети, учитывая то, что Ирина скорее всего была против подобных отношений дочери.

Родившаяся с синдромом Дауна известная дочь политика и журналистки Ирины Хакамады – Мария Сиротинская на днях объявила о том, что у нее появился новый парень. Опубликованное фото за несколько часов набрало сотни просмотров в Instagram за считанные часы.

Ведь Мария длительный период времени встречалась совсем с другим парнем – Владом. Поэтому подобный исход событий привел подписчиков девушки в недоумение.

Несмотря на то, что Мария «с порога» заявила о том, что к бывшему жениху она никаких чувств не питает, поклонники модели заметили, что Мария могла бросить жениха именно под влиянием матери.

По мнению многих, брак, на который собиралась пойти Сиротинская, был бы крайне неудачным, ведь людям, с подобным синдромом нужна забота со стороны, потому как они вряд ли смогут сами о себе позаботиться.

Люди, с синдромом Дауна являются практически дееспособными гражданами, в любом случае, все зависит от запущенности болезни. Что касается Марии, мать воспитала ее достойным и развитым человеком. Сейчас девушка пробует себя в таких отраслях, как модельный бизнес и актерское мастерство.

Но, несмотря на все это, мать Сиротинской в любом случае имеет адекватное представление о будущем дочери, потому она и могла послужить причиной для разрыва между парой, так же, как и могла подыскать для дочери достойного жениха.