Будут Галкина кормить? Барановская готовит детей к встрече с «новым папой»

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Об этом говорят пользователи сети, основываясь на слухах о романе телеведущих и словах Юлии об угощении гостей из Москвы.

Разговоры о возможном романе Галкина и Барановской ходят по сети не первый день. Фанаты уверены, что телеведущие находятся в тайных отношениях уже на протяжении долгого времени, тщательно пытаясь это скрыть.

В своих Stories Юлия недавно опубликовала ряд Stories. На них девушка совместно с детьми готовили настоящую пасту под руководством поваров. Телеведущая посвятила большое количество видеозаписей, чтобы поделиться с подписчиками совместным отдыхом с детьми. На одной из них Барановская сказала, что теперь знает, чем угощать всех гостей в Москве. Судя по всему, будут Галкина кормить?

Фолловеры решили, что телеведущая готовит детей к встрече с «новым папой». Судя по всему, «курсы маленьких поварят» были задуманы ей, чтобы сообщить детям важную новость. По мнению фанатов, Юлия постепенно «подготавливает почву» для того, чтобы поведать ребятам о своем новом мужчине.

Юлия Барановская кажется фолловерам хорошей матерью. Она проводит достаточно много времени с детьми и занимается их воспитанием. Вероятнее всего, женщина очень ответственно подходит к вопросу разговора с ними и боится негативной реакции.

Судя по всему, телеведущей надоело скрывать свой роман с юмористом, и она решила начать «открывать карты» со своих детей. Видимо, «маленькие Аршавины» узнают об этом первыми, а за ними уже вся общественность и СМИ.