Как живодёрки из Хабаровска? Самбурская «избила» кота шваброй

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Напоила водкой и напугала до «истерики» животного. Настясья лишь смеялась на камеру над его испугом.

Популярная актриса, больше известная из сериала «Универ. Новая общага», Настасья Самбурская опубликована новые видеоролики в историях своего личного аккаунта Instagram. На видео девушка сначала показала кота, который пьёт водку, по словам актрисы. «Лёвка, как водочка? Нормально? А что прям так, без запивончика?» - сказала она за кадром.

На следующем видео Настасья ужаснула своими выходками. Она начала тыкать в кота шваброй и пугала бедное животное без остановки, таким образом «избила» кота шваброй. По его состоянию можно заметить, что он сейчас находиться в жутком стрессе от происходящего. Кот сильно напуган.

Очень странно было видеть подобное поведение актрисы, потому что она всегда выступала за защиту животных. Видимо это было простой рекламой, на которую Настасья соглашалась только ради заработка.

Самбурская всегда славилась своим вызывающим и эпатажным поведением, многие фанаты ценят её как раз из-за этого. Однако эта выходка напомнила широко известную ситуацию из Хабаровска, когда живодёрки издевались и убивали котов и собак, снимая на камеру.

Подобное отношение к животным просто недопустимо. Эксперты утверждают, что кошки, как и люди, могут быть подвержены расстройствам психической деятельности. Из-за сильного испуга у кошки могут начаться серьёзные проблемы со здоровьем, вплоть до его смерти.