«Пьяный» балет не оценили? Волочкову могут арестовать на Мальдивах за распитие алкоголя и «распущенное» поведение

Сегодня, 05:08

За несоблюдение законов мусульманской страны балерине грозит штраф или возможное лишение свободы.

Известная российская артистка Анастасия Волочкова постоянно удивляет общественность своим поведением. В свои 43-и года прима не стесняется откровенно себя вести на глазах у огромной публики. Все уже давно знают, что Волочкова неравнодушно дышит к своим знаменитым шпагатам, которые она демонстрирует при любой возможности: зимой, зарывшись в снегу, на ледяной бане, на яхте, на песке у пляжа, даже на бортике бассейна. Многие заметили, что Анастасия еще и любит париться в бане и, как в сети говорят, питает страсть к «волшебным напиткам».

Также артистка любит наслаждаться отдыхом на райских пляжах Мальдив, где и сейчас находится. Правда, знаменитость, наверное, забыла, что законы мусульманской страны лучше соблюдать. На своей страничке в социальной сети Instagram прима публикует все моменты своего отпуска, а большинство уже оценили «пьяные» выходки Анастасии.

По предположению, Волочкова может лишиться не только репутации, но и свободы, ведь Мальдивы – очень строгая нация, а за несоблюдение их законов каждый может быть наказан. Волочкову могут арестовать на Мальдивах за распитие алкоголя и «распущенное» поведение. Ваш «пьяный» балет не оценили местные, Анастасия?

Как известно, Ислам относит к употреблению спиртных напитков крайне негативно – это считается грехом, потому и действует закон, активный для местного населения и туристов. Алкоголь не только нельзя употреблять, но и привозить. Однако не спасет и система «all inclusive»: алкоголь распространяется только на островах-резертах, но придется дорого заплатить. Следует предположить, что Настя может еще и получить штраф за свое поведение, так как после употребления подобных напитков человек не контролирует своими действиями, а многие в сети уже увидели Волочкову о всей красе.

Законы Мальдивской Республики нужно соблюдать, потому что даже к туристам применяют серьезное наказание вплоть до реального срока в тюрьме, не говоря уже об огромных штрафах.

Помимо этого девушкам нельзя появляться в бикини на многих пляжах, а разгуливать в коротких нарядах в общественных местах и вовсе запрещено. Правда, похоже, саму Настю не волнует, ведь она только и делает, что размещает фотографии, на которых разглядеть приличную одежду буквально невозможно.