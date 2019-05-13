«Фантазии не хватило?» Бузова опозорилась перед фанатами «украденным» стихотворением

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Произведение чужого человека певица выдала за свое, вызвав гнев и смех злопыхателей.

В своем профиле Instagram знаменитая Ольга Бузова опубликовала свое очередное фото, подписав его строчкой из какого-то произведение. Поклонники певицы своим «зорким глазом» обнаружили – авторство не принадлежит кумиру.

«Не выразить всё то, чем я живу…Моя Любовь вся кроется в искусстве, Я творчеством рисую и дышу…» - данная строчка из произведения Ольги Азарёнок была опубликована еще в 2015 году, а «хайповая» певица решила воспользоваться ей только сейчас.

Бузова опозорилась перед фанатами «украденным» стихотворением. Подписчики девушки ополчились на нее в комментариях. Многие из них разозлились на данную «выходку» телеведущие, а у других это вызвало только смех. «Фантазии не хватило?», «Могла бы и автора указать, умница!», «Ну и позорище, я была о тебе лучшего мнения», «Это произведение другого автора, Оля, а не твое», - не выдержали эмоций фолловеры ведущей.

Стоит отметить, что многие звезды часто подписывают свои фото чужими словами и стихами, за что могут серьезно поплатиться. Статья 146 УК РФ Нарушение авторских и смежных прав предусматривает наказание в виде крупного штрафа или тюремного заключение сроком до шести лет. Если автор произведение сочтет данную «выходку» Бузовой столь серьезной, он вправе подать на нее в суд и потребовать моральную компенсацию, либо другое наказание для телеведущей.