Мать-кукушка? Собчак бросит сына с Виторганом из-за своей новой беременности

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Так считают фолловеры Максима, учитывая округлившийся живот Ксении и ее безразличное отношение к ребенку.

Не так давно Ксения Собчак вернулась домой из Венеции к своему сыну, Платону. Отец мальчика Максим Виторган вернулся из Испании, где отдыхал с наследником в компании тещи Людмилы Нарусовой. Счастливая мать воссоединилась с Платоном после разлуки, о чем сообщила в своем блоге. "Приехал! Неделя в разлуке была как год!" - эмоционально подписала фото наследника ведущая.

И мало того, что актрису заподозрили в беременности, так еще и выдвинули предположение в том, что Ксения намерена бросить ребенка на мужа и «укатить в закат» с новым возлюбленным.

К подобному мнению поклонники пришли, когда заметили новое фото телеведущей. На кадре у Собчак можно разглядеть едва заметный животик. Это не ускользнуло от внимания подписчиков.

А после того, как телеведущая «наигранно» изображала любящую и тоскующую по собственному сыну мать у фолловеров и вовсе не осталось сомнений в том, что мать-кукушка бросит сына с Виторганом из-за своей новой беременности.

Неужели, для Ксении Платон является лишь обузой?

Стоит отметить, что большую часть своего времени маленький Платоша проводит именно с отцом. Будь то развивающие игры или же просто прогулки с отцом. Каждый отпуск Виторгана не проходит без присутствия наследника.

А вот, что касается телеведущей, она будто намеренно старается избавиться от ребенка. То у нее командировки, то рабочие моменты. В общем, развивая собственную карьеру, она совсем забыла о существовании малыша. А сейчас, когда все разговоры о ней только и связаны с предполагаемым романом с Богомоловым, она активно занимается тем, что налаживает личную жизнь.

В связи с предполагаемой беременностью, Ксения действительно может бросить Платона. Ведь она всегда славилась своим лояльным отношением к детям, а учитывая ее «воспитание» сына, она явно не справится с двумя малышами одновременно.

Сама Собчак намеренно игнорирует предположения фанатов, тем самым еще больше подогревая интерес к собственной «беременности» и уходу от сына к любовнику.