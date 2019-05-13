Ответный удар: Семья Алсу может подать в суд за «фейк ньюз» в СМИ ради здоровья Микеллы

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Психологическое давление на ребёнка и манипулирование общественным мнением, видимо, довело певицу и Абрамова, которые, скорее всего, подадут в суд за ложные обвинения.

Победа дочери знаменитой певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова встревожила почти всех фанатов детского конкурса песен «Голос. Дети». По словам многих зрителей и даже некоторых «звёзд» Микелла победила с помощью обмана и влиятельности её отца.

Первый канал сам заподозрил неладное и решил провести расследование набора голосов, потому что сообщалось, что при подсчёте происходило что-то «аномальное». Однако СМИ начали говорить, что Абрамов пытался скрыть результаты проверки голосования.

Директор Алсу Сергей Фадеев сообщил, что все обвинения не соответствуют действительности. «Данная информация является ложной, представляет собой «фейк ньюс» с целью оказания давления на психологическое состояние малолетнего ребенка и манипулирования общественным мнением», - сообщил Фадеев.

Если подобная информация действительно окажется ложной, то семья Алсу может нанести ответный удар СМИ: подать в суд за «фейк ньюс» ради здоровья Микеллы. Однако точных источников ложной информации директор певицы не назвал.

Подобное решение сможет помочь семье Алсу обрести свободу от травли в сети. Тем более это оказывает очень сильное давление на их дочь, её психологическое состояние. С такими темпами они могут потребовать выплатить моральную компенсацию.