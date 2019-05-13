Питается «объедками». Топалов показал «идеальную» жизнь Тодоренко

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Регина «выгнала» Влада гулять с сыном в 5 утра, а вместо завтрака предложила ему доесть кашу, которую сама она «не осилила».

Похоже, выходной у Влада Топалова не задался. В своем микроблоге певец показал «идеальную» жизнь Тодоренко, которая Владу немного выходит боком. Недавно супруги вернулись из отпуска в Турции, и Регина сразу же приступила к работе. Видимо, опираясь на это обстоятельство знаменитость вновь начала успешно манипулировать супругом. Например, ведущая без зазрения совести выгнала своих мужчин на прогулку в 5 утра, дабы выспаться перед тяжелым трудовым днем. И бродили по улицам Влад с сыном, похоже, не мало, ведь заботливый певец еще в 7 утра делился с поклонниками утренним Stories с прогулки.

Видимо, это обстоятельство не сильно расстроило Влада, ведь он активно шутил, пока сын спал в коляске, а Регина отсыпалась и жаловалась фанатам на усталость. К тому же, вернувшись домой он, похоже, завалился в кровать и доспал. Утро для Влада наступило ближе к полудню. Пробудившись в прекрасном расположении духа, артист наконец исполнил давнюю мечту поклонника по имени Слава - поел кашу на камеру. Красота утренней трапезы певца однажды восхитило и запало в душу Славе, а потому Влад не устоял от неординарной просьбы.

Сразу после пробуждения певец отправился на кухню, где исследовав местность нашел тарелку овсяной каши на кокосовом молоке, которую Регина, по словам артиста, заботливо не доела, оставив мужу чуть-чуть. Разогрев блюдо и заправив его по своему вкусу, певец показал, с каким аппетитом питается «объедками».

Влад настолько комично поглощал остатки каши в своей тарелке, стараясь не чавкать и с каждой ложкой «меняя взгляд на мир» при помощи функций микроблога, что становится очевидным - идеальный мир Регины его полностью устраивает, а семья делает мужчину по-настоящему счастливым.