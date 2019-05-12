Ни Бузова, не Пугачёва. Киркоров открыто «подбивает клинья» к американской звезде

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Публичный флирт с Ликой Осиповой может перерасти в нечто большее, ведь «король» уже давно одинок.

Филиппа Киркорова смело можно назвать похитителем женских сердец – миллионы фанаток сходят с ума из-за своего «короля», а многие звезды шоу-бизнеса не скрывают к нему своей симпатии. Например, Ольга Бузова неоднократно делала намеки, что хочет продолжить более близкое общение с Филом. Между тем, многие уверены, что певец до сих пор верен Пугачевой, хотя и пытается «выдавить» из себя улыбку, глядя на ее счастливую семью с Максимом Галкиным. Судя по милым комментариям, Киркоров начал открыто «подбивать клинья» к американской звезде. Это может говорить о том, что артист все же нашел даму своего сердца.

Эффектную блондинку зовут Лика Осипова. Она родилась в России, но в 20 лет переехала в США. Сейчас она известна среди американцев в качестве тележурналистки и продюсера нескольких проектов на ТВ. Судя по всему, ни Бузова, не Пугачева, Киркорова не получат.

Примечательно, что Киркоров и женщина постоянно оставляют смайлики-сердечки под фотографиями друг друга и буквально засыпают комплиментами. Также в Сети можно найти много их совместных фотографий в обнимку, на каждой из них парочка счастлива. Не исключено, что у Филиппа назревает роман, или он уже давно состоит в отношениях, но не афиширует их. В любом случае, эта новость может разбить сердце Бузовой, которая двусмысленными намеками может давать понять о желании любовных отношений со «своим королем». Помимо этого, может огорчится и Пугачева, которая может до сих пор считать Киркорова своим верным мужчиной.