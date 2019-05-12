«Фанатки лысыми станут» - в Сети раскритиковали «секреты» красоты от Бузовой

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Вредные советы по уходу за собой могут испортить жизнь не одной поклоннице Ольги.

Все знают Ольгу Бузову, как большую фанатку рекламы, но после того, как на ее аккаунт подписалось более 15 млн человек, расценки сильно возросли. Теперь далеко не любая компания сможет заказать у артистки рекламную интеграцию, а потому они стали редкими. Но, то ли Бузова сделала большую скидку, то ли у очередной блоггерши были лишний миллион рублей, но сегодня новая реклама все-таки вышла. Однако в Сети тут же раскритиковали «секреты» красоты, которые им предлагали от лица Бузовой.

«Фанатки лысыми станут» - пишет один из комментаторов о методе, с помощью которого рекламируемая певицей блоггерша предлагает остановить выпадение волос. Для этого метода она использовала свежевыжатый лимонный сок, который не только разбрызгивала на волосы без смывания, но ее и втирала в кожу головы. Таким странным методом предлагалось остановить выпадение волос «за один день», но пользователь соцсети отметил, что лимонный сок это все-таки кислота, а ее реакция с кожей очень непредсказуемая. Впрочем, странно, что проблемы этого видео замечают именно комментаторы, а не сама Бузова. Неужели ей вообще все равно, какие советы показывают в рекламируемом ей видео, и как они может навредить ее же поклонницам?