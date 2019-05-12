Оскверняют память Децла. Мать рэпера столкнулась с мошенничеством

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Неизвестные торговали сувенирами и одеждой от лица Ирины Толмацкой.

Популярный рэпер Кирилл Толмацкий неожиданно скончался 3 февраля после концерта на частной вечеринке в Ижевске. Врачи не смогли спасти жизнь 35-летнего мужчины. Смерть Дэцла взволновала поклонников забытого артиста, так как сопровождалась массой загадочных обстоятельств. Например, отсутствие видимых патологий на вскрытии и собственное пророчество рэпера о гибели в 35 лет, которое он сделал на пике славы. Шумихой вокруг смерти артиста решили воспользоваться мошенники.

Мать рэпера и самый близкий его человек сообщила, что столкнулась с мошенничеством. По словам Ирины Толмацкой, неизвестные оскверняют память Децла, торгуя сувенирами и одеждой от ее имени. Женщина призвала фанатов Кирилла не принимать участие в противозаконных махинациях мошенников и предупредила, что лично будет анонсировать все мероприятия и проекты, к которым имеет отношение.