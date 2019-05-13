«Прямо кровь из глаз» – Хейтеры отчитали Волочкову за шпагат «в витрине»

Сегодня, 10:00

Уже не знает, куда приткнуться – звезда выполнила балетное движение буквально на всех доступных местах.

Легендарный шпагат Анастасии Волочковой – её главная «фишка». Где только балерина не умудрялась делать его: на пляже, в каждом уголке дома, в бане, над ледяной купелью и даже во время рекламы воды. На этот раз звезда нашла новое место – подоконник. Видимо, во время репетиции Волочкова вздумала повеселиться и в очередной раз продемонстрировать свою «идеальную» растяжку, а потому залезла на окно. Только она не подумала, что ее необычная поза будет заметна всем проходящим по улице людям.

На эту выходку обратили внимание хейтеры Анастасии в фан-клубе в социальной сети, ведь на официальной странице у них нет возможности оставлять комментарии. Они отчитали Волочкову за шпагат «в витрине», посчитав, что таким способом она все еще надеется привлечь мужчину.

«Прямо кровь из глаз», «Ассоль пошла на крайние меры, но алые паруса все не приплывали», – посмеялись фолловеры в сети Интернет. Интересно, где в следующий раз балерина вздумает сделать шпагат, ведь экстремальных или необычных мест осталось не так много.