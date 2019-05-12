Пусто и одиноко! В Сети появился снимок из «нехорошей» квартиры покойной Юлии Началовой

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Директор певицы предалась воспоминаниям о покойной подруге.

В Сети появился снимок из «нехорошей» квартиры покойной Юлии Началовой. Его выложила в своем аккаунте Instagram PR-директор певицы Анна Исаева. Юлия скончалась 16 марта этого года, у нее не выдержало сердце из-за сепсиса, который начался на ноге. Анна рассказала, что решила заехать в квартиру покойной подруги и сфотографировалась в отражении зеркала.

В настоящее время в квартире пусто и одиноко. Первая причина - православные традиции, согласно которым не принято заходить в опустевший дом до истечения 40 дней после смерти. А вторая причина жить в квартире пока что некому. Дочь певицы переехала к родителям артистки.

Ранее сообщалось, что экс-возлюбленный Началовой, спортсмен Александр Фролов, намерен получить долю в квартире, что вызвало волну споров и приостановление судебного процесса по этому делу. Слушания возобновятся когда в права наследования вступит Вера Алдонина дочь певицы. Это случится почти через пол года. Тем не менее, адвокат Фролова утверждает, что хоккеист пытается защитить себя и не претендует на квартиру.