Бедный Гном Гномыч! Сын Рудковской и Плющенко между тренировками спит в «коморке»

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Воспитание мальчика «темной комнатой» и «тонким ремешком» перешло на новый уровень.

Когда сын продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко был еще младше, его мать поразила высказываниями о том, что наказывает мальчика, закрывая в «темной комнате», а также наказывает, но только «тонким ремешком». Недавно Рудковская показала, что к этим странным воспитательным мерами добавились новые. Мальчик теперь между тренировками спит в «коморке», то есть в комнате тренера, но факту она больше напоминает именно коморку. Яна показала то, как выглядит расписание ее сына, чтобы доказать всем критикам, что не мучает сына, но что-то пошло не так.

Сложно поверить, это расписание ребенка-дошкольника – такой режим с трудом выдержит и взрослый человек. Бедный Гном Гномыч, он даже ест один раз в день, судя по расписанию! Это может быть нормально для взрослого человека, но мальчику возраста Саши Плющенко с его физическими нагрузками не помещало бы делать больше перекусов. Впрочем, также Рудковская не включала в расписание кружки и хобби Гном Гномыча, но, судя по графику, сесть и порисовать, посмотреть мультики или поиграть в игрушки мальчик может только после пяти часов вечера после 7-часового «рабочего» дня.