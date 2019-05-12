Лазарев сравнил себя с Джоном Сноу: «Он вернулся к жизни, а я - на «Евровидение»

Сегодня, 21:14

Певец ответил на вопросы журналистов песенного конкурса.

Представитель России на «Евровидении» в Израиле Сергей Лазарев сегодня поделился очень интересным видео – журналисты песенного конкурса спрашивали участников, кто им больше всего нравится из самого популярного сериала нашего времени «Игра престолов». Например, конкурсант из Франции назвал Дейенерис Таргариен «мать драконов», ведь она очень похожа на него самого, певец из Израиля предпочёл женщину-рыцаря Бриену Тарт, а Сергей Лазарев выбрал стража Ночного дозора Джона Сноу.

Более того, Лазарев сравнил себя с данным персонажем. «Он вернулся к жизни, а я - на «Евровидение», - сообщил певец. К слову, даже невооруженным взглядом было видно, как сильно Сергей волнуется, а волновался он сильнее всех остальных отвечающих. Причины сверхсильного волнения доподлинно неизвестны, но вчера артист говорил, что возникли проблемы с отладкой техники для его сложного номера. Может быть, какие-то из технических неувязок все еще решаются, что заставляет Лазарева нервничать.