Директор певицы Алсу опроверг заявление относительно разразившегося вокруг проекта «Голос. Дети 6» скандала

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Увидело свет официальное заявление директора отечественной певицы Алсу. В нем он отметил, что распространившиеся 12 мая сообщения СМИ являются ложными — никто из членов семьи победительницы «Голос. Дети 6» не обращался к правообладателю проекта — компании Talpa (Нидерланды).

Как подчеркнул директор Алсу, никто из членов семьи не выходил на связь с компанией или другими лицами и компаниями, которые имели отношение к организации популярного телевизионного шоу. Представитель певицы назвал эту информацию со стороны СМИ ложью. За счет «фейк-ньюс» на психологическое состояние малолетнего ребенка оказывается давление, а также производятся манипуляции общественным мнением, — заявил директор Алсу.

Напомним, что дочь певицы Алсу — Микелла Абрамова — стала победительницей суперфинала конкурса «Голос. Дети 6». По итогам зрительского голосования разразился скандал, связанным с якобы аномальным количеством голосов в пользу победительницы.