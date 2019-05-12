Срывает злость на подчиненных? Решетова показала себя как неудачницу в бизнесе

Сегодня, 19:00

Склочный характер или неумение управлять людьми заставляют модель постоянно искать новых сотрудников.

Помимо модельной работы, Анастасия Решетова не так давно открыла собственный салон красоты в Москве. На различные косметические процедуры постоянно приходят ее подруги, которые только и хвалят обслуживание и качество работы. Видимо, бизнес не такой уже и удачный, раз Решетова постоянно ищет новых сотрудников. Недавно она опять сообщила в социальной сети, что в ее заведение требуются профессионалы. Даже поклонников удивила эта новость, ведь постоянная текучка кадров не может быть случайной.

Очевидно, что Решетова оплошала в бизнесе и показала себя как неудачницу. Почему от нее постоянно уходит сотрудницы, пока непонятно. Возможно, она срывает злость на подчиненных из-за возможных проблем с Тимати. С другой стороны, после начала отношений с рэпером на нее буквально обрушилась лавина славы. Мало кто из людей удержится и не «зазвездится». В любом случае, салон Анастасии может ожидать весьма плачевный финал, если она не додумается доверить управлении соответствующим специалистам.