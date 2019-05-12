Шоумен намекнул на развод! 63-летняя жена Гогена Солнцева могла изменить ему с водителем

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«Поняла, что потеряла, упустила, довоевалась...», - публично заявил мужчина. Видимо, шоу Андрея Малахова снова не останется без скандала.

38-летний Гоген Солнцев продолжает делиться поклонниками в социальной сети Instagram подробности своей личной жизни с 63-летней женой Екатериной Терешкович. Недавно шоумен разместил в микроблоге длинный пост, в котором рассказал свои мысли по поводу человеческого сожаления. Солнцев сообщил, что люди часто жалеют о содеянном и дал поклонникам понять, что он также принадлежит к числу таких людей. Быть может спустя год после свадьбы с женой-пенсионеркой Гоген успел пожалеть о своем выборе? Не исключено, что шоумен таким образом просто намекнул зрителям на развод, ведь сам он давно не выходит на публику с женой.

В Сети также появились слухи о том, что и сама пожилая супруга шоумена могла изменить ему с водителем.

Стоит отметить, что ранее Екатерина неоднократно давала мужу повод для ревности и эту тему даже обсуждали эксперты в программе Андрея Малахова «Прямой эфир». Кроме того, дочь Терешкович Полина также подтвердила, что до Гогена у её матери было очень много молодых мужчин. Не исключено, что именно из-за «гулящей» супруги Солнцев может первым подать на развод.