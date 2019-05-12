Личная жизнь важнее? Лорак «сплавила» дочь экс-мужу ради свиданий с Лазаревым

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Певица, похоже, решительно настроена наладить любовные отношения с артистом.

Скандал, связанный с изменами супруга певицы Ани Лорак, как и предполагалось, закончился разводом. В конце января Каролина и Мурат официально расторгли брак. Фанаты исполнительницы по-прежнему надеются, что в шоу-бизнесе появится новая пара – Ани Лорак и Сергей Лазарев. Певица после скандала с изменами стала все чаще появляться в компании своего коллеги, чем спровоцировала слухи о романе с ним. Долгое время даже говорили о том, что Каролина может быть беременной от артиста.

Недавно в сеть попала фотография, на которой запечатлены Лазарев и Лорак на фоне израильского пейзажа. Сейчас исполнитель находится в Тель-Авиве, где активно готовится к «Евровидению-2019». Вполне возможно, что певица действительно приехала поддержать «коллегу». Интересно, что дочь Лорак София сейчас находится рядом с отцом. В аккаунте Мурата Налчаджиоглу довольно много забавных фото и видео с наследницей. Вероятно, плотный график и регулярные гастроли не позволяют певице уделять время Софии. Не исключено, что Каролина просто напросто «сплавила» дочь экс-мужу ради свиданий с Лазаревым, если учитывать тот факт, что артистка сейчас может быть в Тель-Авиве.

Неужели личная жизнь для певицы важнее? Вполне возможно, это обычное совпадение. Певица искренне любит дочь и старается как можно больше времени проводить с ней, однако и отцу не запрещает видеться с наследницей. Видимо, очередная поездка Софии к родителю совпала с визитом Лорак в Тель-Авив, где уже через несколько дней состоится конкурс «Евровидение», в котором принимает участие Лазарев.