Крид продинамил «старушку»? Ольга Бузова намекнула на связь с молодым танцором

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Поп-дива может не разглашать новый роман из-за ошибок прошлого.

Ольга Бузова от страданий перешла к активному поиску мужчины. Она больше не рисует воображаемый идеал, а напротив – флиртует с любым мужчиной, провоцируя предположения об интрижках. Последним увлечением поп-дивы стал Егор Крид. Заведомо зная, что рэпер любит дам постарше, Бузова активно пыталась его соблазнить в Дубае. Но похоже, Крид продинамил «старушку», ведь на фестивале «Жара» открыто пренебрегал ее вниманием, а по возвращении в Россию, похоже, напрочь забыл о приключениях с поп-дивой. Однако и Бузова не долго страдала - похоже, Оля вновь поддалась романтическим чувствам.

В своем микроблоге Бузова намекнула на связь с молодым танцором Алексеем Кичиковым. Звезда «Дома-2» отправилась на гастроли по «российским глубинкам» в сопровождении двух молодых артистов, одному из которых уделяет очевидно больше внимания. Танцор тоже отвечает ей взаимностью. Они часто милуются вместе, делятся интересными взглядами, и похоже - тесно общаются. Они давно работают вместе, и не исключено, что связаны отношениями с начала сотрудничества, ведь вскоре после знакомства с ним Бузова резко изменилась.

Звезда перестала делиться грустными постами, не жалуется на жизнь и одиночество, не стыдится показываться «во всей красе» без прически и макияжа, и постоянно делится романтическими постами и напутствиями о любви. Даже сейчас «королева Stories» довольно редко выходит на связь с фанатами, в основном делясь концертными кадрами - видимо, она отлично отдыхает с возможным любовником, наслаждается местными красотами и общением. Возможно, желая скрыть неравную связь Ольга и провоцировала слухи об интрижках с коллегами, путая фанатов флиртом то со Свиком, то с Олегом Майами, то с Кридом, и тот факт, что Оля пытается скрыть возможную связь от публики лишь подтверждает серьезность ее намерений, ведь по словам Бузовой - счастье любит тишину.