«Покупает» за розы? Богатый любовник Рудовой задаривает ее букетами

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«Миллионом» алых роз похвасталась актриса из сериала «Татьянин день».

Зачем женщины выставляют фото с букетами цветов на своих страницах в соцсетях? Наверно, либо торгуют ими, либо хотят тем самым показать, что они все еще не безразличны мужчинам, которые к ним, как к памятнику, «возлагают» те самые цветы. Недавно актриса из сериала «Татьянин день» Наталья Рудова опубликовала как раз такое классическое фото с огромным букетом алых роз, что дает намек о том, что сейчас происходит в ее личной жизни.

Такое количество цветов можно назвать вложением бессмысленным (розы быстро вянут, от них ничего кроме мусора не остается) и очень дорогим вложением средств, а из этого можно предположить, что предполагаемый любовник Рудовой любит сорить деньгами. Судя по всему, за розы тот небедный мужчина «покупает» признательность своенравной актрисы, задаривает ее огромными букетами, чтобы та не избегала хотя бы встречи с ним. Впрочем, о какой-либо благодарности богатый кавалер актрисы может только мечтать – даже под фото с цветами Наталья не удержалась от того, чтобы похвалить себя и только себя.