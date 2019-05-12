«Фанатки прибежали малолетние»: Омаров высмеял поклонников Бородиной

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После неудачной шутки Курбана мог ждать неприятный разговор, из-за которого он всю ночь не мог уснуть.

Ксения Бородина и её супруг Курбан Омаров, вероятно, давно переживают кризис в отношениях и сталкиваются со взаимным недопониманием. Вот и в совместной, почти романтической, поездке супругов Курбан позволил себе высмеять поклонников Ксении, которые, видимо, по его мнению, являются какими-то не такими.

В ресторане к Ксении подошли трое маленьких девочек лет 10, а то и меньше, чтобы попросить звезду об одной фотографии. Любящая жена, чтобы её фанатки не мешали отдыхать шумной компании её друзей и мужа, решила отойти с поклонницами подальше, а там уже сделать пару снимков. На это Курбан отреагировал странно.

«Вон фанатки прибежали малолетние сфоткаться к Ксюхе. Сама к ним пошла фоткаться. Смотрите, счастливые! А можно там? Можно!» – прокомментировал в сториз Instagram Курбан.

Видимо, из-за своего чувства юмора и неразборчивости в выражениях в сторону «набежавших» маленьких фанаток Ксюши Курбан обидел жену такими замечаниями. Вероятно, Бородиной не понравилось, что ее муж высмеял ее поклонников. На следующее утро Омаров в сториз стал жаловаться на бессонную ночь. То ли супруги так сильно ругались, что смогли примириться только к утру, то ли после серьёзного разговора Курбан не могу уснуть до пяти утра.