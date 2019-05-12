Нашёл замену родителям? Гарри Галкин общается с выдуманными друзьями

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Вымышленный телефон стал центром внимания 5-летнего мальчика во время игр с отцом.

Несмотря на свою загруженность, Максим Галкин практически все свободное время уделяет детям и старается гулять с ними во дворе своего замка. Недавно он выставил в сети новые «сторис», на которых вместе в 5-летним сыном Гарри катался во дворе на велосипедах. Уже никого не смущает, что отец почему-то играет с детьми по отдельности. Раньше подписчики часто задавали вопросы, почему маленькая Лиза постоянно отсутствует и не проводит время с братом, но постепенно фанаты устали задавать один и тот же вопрос.

На новых видео заметно, как Гарри, держась только одной рукой за руль, разговаривает по телефону. Примечательно, что ребенок обсуждал со своим собеседником совсем не детские темы. Например, что какие-то трубы заменить очень легко. Галкин в это время все снимал и с удивленным лицом пытался расслышать, о чем же беседует его ребенок. Когда малыш опустил руку, стало понятно, что в ней никакого смартфона и не было. Получается, звездный сын общается с выдуманными друзьями, что может быть сигналом о серьезном психосоциальном расстройстве.

Гарри нашел замену родителям или просто решил повеселиться? В любом случае, такое поведение должно насторожить родителей. Обычно дети выдумывают себе друзей, если в настоящем мире им не хватает общение или любви. Да, все считают семью Галкина и Пугачевой образцовой, но никто не знает, как складываются их отношения по ту сторону камер.