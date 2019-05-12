Смех и грех! Вдова Табакова закрутила «интрижку» с молодым актёром

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53-летняя Марина Зудина призналась, что ей понравилось играть любовницу 25-летнего мужчины.

Марина Зудина - вдова актера Олега Табакова, призналась, что на съемочной площадке нового проекта закрутила «интрижку» с молодым актёром и поучаствовала в эротических сценах. И смех и грех - по сценарию героиня Марины испытывает чувства к молодому и привлекательному мужчине. Актриса рассказала, что съемки такого рода дались ей с большим трудом, ведь ей пришлось сниматься в постельных сценах с актером, который всего на два года взрослее ее сына. Во всяком случае, фамилию партнера по экзотическим сценам Зудина не озвучивает.Как говорит актриса, ее работу в постельных сценах значительно облегчили актрисы-дублеры, и отмечает, что не против, если повторится что-то подобное. Телеканал подчеркивает, что в данном проекте встречается много эротических сцен.

Тем не менее, Марина призналась, что не стесняется своей фигуры, но эротические сцены явно не для нее. И любовный роман Зудина может закрутить исключительно в рамках этой роли и на съемочной площадке, ведь со дня смерти любимого супруга Олега Табакова прошел только один год.