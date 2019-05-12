И самой стало стыдно! Волочкову до безграмотных выражений могло довести спиртное

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Позорный мальдивский пост доказал – писательница из балерины никакая.

Некоторое время назад Волочкова опубликовала на своей странице снимок, на котором позирует, сидя на дереве. Фото, а точнее описание к нему, судя по всему, заставило «краснеть» танцовщицу. «Забралась я на дерево мальдивское по своему обыкновению», - безграмотно подписала кадр Анастасия. При этом балерина оставила комментарии к фото открытыми. Подписчики тут же пристыдили приму за незнание правил русского языка. Описание Волочковой к посту назвали бредом сумасшедшего. Особенно насмешило фолловеров вводное выражение «по своему обыкновению», которое явно было лишним в этом случае. Судя по всему, балерина попросту не знает, как правильно строить предположения и какие знаки препинания следует использовать при вводных выражениях.

Примечательно, что через несколько минут Волочкова добавила точно такую же фотографию, однако подписала ее по-другому: «На дереве мальдивском всегда удобно!». Судя по всему, приме и самой стало стыдно за свою безграмотность, поэтому предыдущий пост она попросту удалила.

Известно, что вскоре в продажу поступит новая книга Анастасии «Плата за успех». Судя по всему, это будет очередной позор балерины, если, конечно, текст тщательно не перепроверялся редакторами. Не исключено, что до безграмотных выражений танцовщицу могло довести спиртное. Фанаты неоднократно замечали за Настей признаки опьянения. Очевидцы сообщают, что во время полета на Мальдивы прима то и делала, что употребляла горячительные напитки.