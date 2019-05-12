Цымбалюк-Романовская ответила на обвинение Елены Воробей в пиаре

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Виталина намекнула, что юмористка сама пиарится за счет ее пары с Прохором.

Виталина Цымбалюк-Романовская, как выяснилось, ужасно раздражает знаменитую российскую юмористку Елену Воробей из-за своих «выкрутасов» с Прохором Шаляпиным. Последнего артистка прямо назвала «всенародным троллем», а также подчеркнула, что у него с экс-супругой Джигархяна пиар. Сегодня на собственной странице в соцсети пианистка ответила на обвинение Елены Воробей в пиаре.

Судя по словам Виталины, юмористка может сама пиариться за счет их пары из-за того, что теряет популярность. «Я вообще удивляюсь, откуда они меня знают. И почему мне не интересно с кем и как проходит их личная жизнь», - пишет Цымбалюк-Романовская в посте. При этом возлюбленная Шаляпина очень хитро обошла прямые обвинения в сторону в сторону Воробей, хотя в последнее время только она одна из знаменитых артистов и высказывалась об их паре. Шаляпин же, хоть лайк под записью Виталины поставил, но комментировать высказывания Воробей не стал.