Лучше бедной, но счастливой - Мама Тимати задумалась о следующей жизни

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Симона Юнусова мечтает веселить людей, работая аниматором.

Недавно Симона Юнусова с внучкой Алисой отправилась на Мальдивские острова. Родственницы Тимати отлично проводят время на курорте, много отдыхают, купаются и нежатся на жарком солнце. Мама рэпера часто публикует кадры Алисы и делится моментами из их жизней, а также своими размышлениями.

Вот и сегодня 59-летняя бабушка опубликовав трогательное фото с внучкой в комментариях к посту задумалась о следующей жизни. По словам Симоны, вновь став юной она обязательно будет работать аниматором. Ей нравится, когда людей объединяет улыбка, и что важно - нет межнациональных границ. Несмотря на то, что веселить окружающих и создавать для них хорошее настроение, по словам мамы Тимати, тяжелый труд, ее привлекает молодость и задорность.

Видимо, женщина считает, что лучше быть бедной, но счастливой, и работа с детьми ей это обеспечит. К слову, Симона Юнусова всю жизнь прожила в достатке, но видимо не была по-настоящему счастлива. Она родилась в обеспеченной интеллигентной семье, ее мужем стал богатый молодой человек, бизнесмен Ильдар Юнусов, и даже два сына успешно продвинулись в шоу-бизнесе и раскрутили собственный бизнес. Вот только достаток, похоже, не подарил ей главного - полноценной семьи, ведь с матерью отношения не складывались, не получила она желаемой любви и поддержки от супруга, что разрушило их брак, и даже дети поглощены собственными жизнями, даря матери, видимо, только деньги. Внучка Алиса может быть единственной отрадой «одинокой» женщины, но к страху Симоны, похоже, ее ждет такая же судьба.