Неудачно вышла замуж? Брак дочери Серова может завершиться разводом из-за приметы

Сегодня, 13:35

На днях 26-летняя Мишель впервые пошла под венец со своим избранником.

Неожиданной новостью вчерашнего дня стало известие о случившейся свадьбе Мишель Серовой, дочери Александра Серова, с её супругом-анонимом, которого молодая девушка тщательно скрывает. Талантливая невеста, которая не только с отцом в хороших отношениях, видимо, даже не поняла, что вступать в брак в мае не самая хорошая затея.

Из-за многим известной народной приметы отношения пары могут завершиться разводом, который, вероятно, не входит в планы любящей, но творческой женщины. Май считается не самым лучшим месяцем для свадьбы, ведь бракосочетание может сулить супругам постоянную «маету», измены и хлопоты. «Кто в мае жениться, тот всю жизнь промается», – утверждали наши предки.

Неудачное время для замужества, видимо, пара выбрала давно. Как сообщалось Мишель ранее, 6 октября певица и дочь Серова объявила о помолвке. Вчера, по сторис девушки в Instagram, состоялось само торжество. Похваставшись своим нарядом, обручальными кольцами и запуском голубей, Мишель так и не показала своего жениха, видимо, боясь поделиться с кем-то этим счастьем.

Сейчас есть опасения, что как бы молодая жена не пыталась, брак может начать давать трещину, ведь не всегда получается обойти народные приметы, которые люди наблюдали многими десятками лет. Чем закончится брак Мишель, конечно, неизвестно, однако остаётся надеяться на счастливую жизнь супругов и скорейшего пополнение в семье.