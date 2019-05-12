Волочкова внезапно упала на съёмках программы. «Видать с похмелья» - считают фанаты

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Балерина решила устроить показательную тренировку на съемках телешоу «Звезды сошлись» на НТВ.

Популярная российская балерина Анастасия Волочкова попала в неловкое положение на съемках телепередачи «Звезды сошлись» на НТВ. Этот проект место встречи представителей эстрады, кино, деятелей искусства и других творческих профессий. В студии Волочкова и команда участников под руководством тренера решили устроить показательную тренировку и сделать приседания с подскоками. Во время выполнения упражнений танцовщица неожиданно потеряла равновесие и упала. Сразу же несколько человек постарались помочь Анастасии.Тем не менее, звезда ничуть не смутилась и невозмутимо показала упражнение «планка». Балерине потребовалось залезть на спину тренеру и сделать свой знаменитый шпагат.

Позже Волочкова рассказала, что шпагат у нее получилось сделать только после изнурительных тренировок. Она призналась, что во время поступления в балетное училище нога даже на 90 градусов не поднималась. А также отметила, что ее растяжка плод многолетней работы.

В конце программы танцовщица решила показать ведущим и присутствующим в студии результат упорных тренировок Волочкова села на поперечный шпагат, поставив одну ногу на скамейку.

Зал взорвался аплодисментами, а хейтеры принялись критиковать балерину. «Видать с похмелья» - посчитали интернет-пользователи.