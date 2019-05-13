Спокойной ночи, малыши! Оксана Федорова изуродовала лицо ботоксом до неузнаваемости

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Об этом говорят фолловеры под недавним снимком Мисс Вселенная 2002.

Оксана Федорова – российская телеведущая и фотомодель, известная зрителю по программе «Спокойной ночи, малыши!»

В профиле Instagram женщины недавно появилось новое фото. Федорова выложила «селфи», чем вызвала глубокий шок у своих фанатов. На снимке явно видно – телеведущая изуродовала лицо ботоксом до неузнаваемости.

На новой фотографии Оксана абсолютно не похожа на себя прежнюю. Ее «пластилиновое» лицо напоминает кукольное. В комментариях к публикации большинство людей отрицательно отозвались об изменениях Оксаны. Они задавали ей многочисленные вопросы и просили прекратить такую «переделку» себя.

В 2002 году Федорова получила звание Мисс Вселенная и обладала естественной красотой. То, что сейчас произошло с лицом женщины сложно определить в какие-то рамки. Фанаты считают, что девушка не страдала от возрастных изменений, чтобы так сильно «переделывать» лицо.

В программе «Спокойной ночи, малыши!» зритель помнит естественно красивую и милую девушку. Сейчас же, зайдя в Instagram телеведущей, он видит «ботоксную» куклу, считают злопыхатели. «Женщина, которой 41 год пытается выглядеть на 20», - комментируют публикацию пользователи сети.

Можно предположить, что Оксана злоупотребляет «уколами красоты» из-за своего мужа Андрея Бородина. Возможно, мужчина посоветовал ей привести лицо «в порядок», увидев в ней изъяны.