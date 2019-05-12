«Приемыш» вместо Платона? Виторган решится взять ребенка из приюта

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Об этом свидетельствуют регулярные походы Максима в детские дома и его частое общение с сиротами.

После того, как Максим Виторган выложил в своей социальной сети очередной пост о своих подопечных из детского дома, у фолловеров актера закрались подозрения по поводу истинных причин для походов Максима в детские дома.

Поклонники публичной личности решили, что после развода с Собчак, Максим кардинально пересмотрел свое мнение по поводу того, стоит ли брать ребенка из детского дома. Вероятно, главной причиной отказа от этой затеи являлась именно Ксения, а с ее уходом больше ничего не удержит актера от принятия решения, которое важно только для него самого.

Еще в том году Максим категорически заявлял, что усыновление детей из детского дома для него категорически исключено, но в конце от отметил, по крайней мере пока что исключено.

И вот, вероятно настал тот самый момент, Виторган, наконец, решился взять ребенка из приюта.

Стоит заметить, что не все фанаты Максима оценили подобную мысль, они решили, что актер таким образом просто ищет замену Платону. Они довольно-таки грубо отметили, что «приемыш» место родного сына никогда не займет. И вместо того, чтобы по приютам гулять, лучше бы с Платошей встретился.

Сам Виторган не обращает внимания не колкие комментарии своих поклонников, в большей части поклонниц. Он сохранил довольно-таки дружественные отношения с Ксенией после развода, она практически не препятствует общению отца с сыном. Однако, всем известно, что кратковременные встречи с ребенком никогда не заменят совместного проживания. Возможно поэтому Виторган и мог решиться на усыновление.