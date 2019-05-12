Йося отпустит? Черно может пойти на шоу «Модель XL» ради денег и «хайпа»

Сегодня, 07:57

Очередное реалити-шоу принесет Саше «море» популярности – фолловеры уверены, что девушка пойдет на программу, чтобы не упустить возможности заработать и прославиться.

Модель XL - украинское шоу, на которое, по словам фанатов, в скором времени отправится Саша Черно. Суть проекта заключается в том, что девушек с лишним весом и пышными формами учат любить себя и принимать свое тело таким, какое оно есть.

Судя по всему, Черно пойдет на это шоу ради денег и «хайпа». Фанаты уверены, что девушка пойдет на кастинг и станет новой участницей проекта и вместе со своими конкурентками будет бороться за возможность стать профессиональной моделью размера «плюс сайз».

Такие шоу пользуются большой популярностью не только в России, но и за рубежом. Немудрено, что участие Черно в данном проекте принесет ей еще большую популярность и следовательно, деньги. Только непонятно, отпустит ли Йося?

Стоит сказать, что на проекте Дом-2, где сейчас участвует Саша, ее буквально «заставляют» худеть. Все ведущие и многие телезрители постоянно обрушивают свой «гнев» на девушку, что очень часто задевает ее. Она постоянно пишет в Stories Instagram, что сбросить вес ей не удается и просит всех неравнодушных «отстать» от нее.

Данный проект может помочь Александре поднять самооценку и пересмотреть свои взгляды. Может быть участие Черно в этом шоу сможет «успокоить» публику, которая так и «норовит» объяснить девушке то, что она не вписывается в «общепринятые рамки красоты».