Снова от Тимати? Шишкова вновь беременна

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Об том свидетельствуют явно округлившийся живот и сильное аппетит модели.

Успешная модель Алёна Шишкова стала более популярна на фоне романа с извесным рэпером Тимати. Девушка родила ему дочь Алису в 2014 году, а через год пара распалась.

Сейчас Шишкова отдыхает на Мальдивах. Девушка недавно опубликовала короткое видео в истории Instagram, где она стоит перед зеркалом в купальнике. В отражении заметно, что даже вытянутая поза не скрывает округлившийся живот Алёны.

В сети пошел слух о том, что Тимати мог отправить за свой счет Шишкову отдыхать на Мальдивы. Также фанаты обратили внимание, что нынешняя девушка музыканта Решетова обзавелась котёнком. Она сообщает, что это подарок, но не говорит имени ухажёра.

Решетова публиковала в Instagram неоднозначный пост, в котором намекнула на измены Тимати. «Ласковый малыш, но только с одним человеком. Так как он однолюб», - написала она про котёнка.

Возможно, что Тимати решил вернуться к своей бывшей возлюбленной Шишковой, потому что Решетова, видимо, не хочет заводить семью с артистом, тем более рожать. Также важно отметить, что в последние дни нынешняя девушка рэпера проводит время одна, не радуя фанатов новыми фото с Тимуром.

Стоит дополнить, что повышенный аппетит девушка не скрывает и делится с подписчиками фотографиями своего ужина и завтрака. Многие отметили, что это непривычно много для неё. Взглянув на всё это можно полагать, что Шишкова вновь беременна от Тимати, но ещё боится раскрыться фанатам о «новом счастье».

При этом девушка явно намекает на пополнение в семье, что можно заметить невооружённым взглядом. Однако, никаких официальных подтверждений этому нет. Остаётся только следить и ждать.