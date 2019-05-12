Раздор в семье: Старший сын Орбакайте ненавидит брата за любовь матери

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Поклонники пришли к этому выводу из-за того, что Никита не соизволил даже сообщением поздравить Дени с днем рождения.

Кристина Орбакайте пару дней назад выложила совместное фото со своим младшим сыном в социальной сети. Дени исполнился 21 год, поэтому, по причине знаменательного события, звездная мать с радостью направилась в Британию, чтобы поздравить любимое чадо с днем рождения.

Самое любопытное в сложившейся ситуации то, что его старший брат - Никита Пресняков на праздник не приехал. Впрочем, не так давно они встречались на юбилейном концерте своей бабушки — Аллы Пугачевой. Возможно он поздравил Дени заранее?

Несмотря на это у поклонников возникла своя версия по поводу происходящего.

Они решили, что между братьями произошел конфликт. И если отношения Никиты и Дени всегда считали чуть ли не идеальными, последнее время между ними все чаще возникали разногласия.

И если имя старшего сына артистки Никиты Преснякова сейчас уже у всех на слуху, то младший сын Кристины только окончил школу в прошлом году и еще мало известен широкой публике.

Никита Пресняков – молодой и довольно перспективный артист. Однако, его имя связывают с родством с Примадонной, чаще всего в СМИ его упоминают как внука Пугачевой, что очень не нравится молодому человеку. В последнее время он ведет себя весьма вызывающе.

О таком странном поведении Преснякова-младшего высказалась его мама. Как ни странно, она не видит ничего плохого в поведении сына. Певица старается не вмешиваться в его дела, считая, что Никита сам всему научится на своих победах, промахах и ошибках.

Кристина Орбакайте иногда прилетает в Лондон, где учится ее младший сын. Так, лучшее поздравление в свой день рождения Дени Байсаров получил от своей мамы.

Стоит отметить, что существует вероятность того, что Никита просто ревнует мать к Дени, считая, что у Кристины появился «любимчик». Ведь Пресняков-младший с его-то «взрывным» характером приносит не мало проблем своей звездной семье, несмотря на то, что Орбакайте прикладывает неимоверное количество усилий, чтобы показать, что к сыну она относится лояльно и вовсе на него не сердится.

Что касается Дени, Кристина частенько выкладывает на всеобщее обозрение успехи младшего сына. Она никогда не скрывала того, что души не чает в своем младшем сыне, чрезмерно им гордится и вообще является «идеальным» сыном.

Вероятно, раздор в семье произошел именно по причине зависти и ненависти Никиты к младшему брату. Ведь он и школу окончил с отличием и в элитный университет поступил. И в целом весьма харизматичный и лучезарный человек.

Исходя из вышесказанного, стоит отметить, что старший сын Орбакайте вероятно ненавидит брата за любовь матери.

Точнее за то, что она проявляет к Дени большее количество материнского тепла и заботы, чем к самому Никите. Ведь в то время, когда Пресняков-младший только появился на свет, Кристина вовсю была занята карьерой и на сына оставалось совсем немного времени.