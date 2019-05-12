«Я и королева»: Антон Бо «рассекретил» любовные отношения с Бузовой

Сегодня, 04:47

Об этом свидетельствуют откровенные фотографии в микроблоге пиар-директора и теплые «признания в любви» от самой певицы в комментариях под публикацией «возлюбленного».

Известная певица и телеведущая проекта «Дом-2» после тяжелого разрыва с футболистом Дмитрием Тарасовым перестала афишировать какие-либо отношения на глазах у всей страны. Однако бдительные поклонники не перестают тщательно следить за Ольгой и пытаются «поймать ее за руку» на очередном романе. Тем временем пока Бузова предпочитает скрывать личную жизнь, ее пиар-директор с каждым разом подливает масло в огонь, тем самым, подогревая слухи в сети.

Артистку в компании Богославского замечают практически везде: на отдыхе, в оздоровительных комплексах, на романтических ужинах в роскошных ресторанах, ребята даже завтракают часто вместе. Антон не оставляет Ольгу без внимания и не упускает возможности поцеловать ее или прижаться к ней. На страничке пиар-директора в социальной сети Instagram можно заметить многочисленные публикации с певицей в ленте и в разделе «Актуальное», а на каждой фотографии мужчина старается не выпускать Бузову из своих объятий.

На новой фотографии, которую Антон опубликовал несколько часов назад, стоит отметить, что парочка буквально еле сдерживается, чтобы не поцеловать друг друга. Описать Ольгу под снимком он решил смайликом, который можно перевести, как «Я и королева». Таким образом, Антон Бо «рассекретил» любовные отношения с Бузовой. Также и кадры из раздела Stories «подтверждают» связь между ним и ведущей, а теплые «признания в любви» от Ольги не дают поводов сомневаться. Директор старается не скрывать «близкие» отношения с артисткой, а по предположению в сети, Ольга и Антон уже давно находятся в статусе «Влюбленных».

«Когда уже свадьбу сыграете?», «Вам бы еще ребеночка и точно счастливая семья», «Уже все давно поняли, что вас связывают не только рабочие отношения», «Хватит скрывать свой роман, мы не слепые», «Бузова просто не хочет отказываться от хорошего положения «одиночки», потому и скрывает, а по его профилю и комментариям «Я тебя люблю» все и так предельно ясно», - пишут пользователи под публикацией Антона.