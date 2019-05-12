Деньги делить не хочет? Петросян вернулся к Степаненко

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Об этом свидетельствуют новости о разрыве Евгения с молодой любовницей и мнение среди фанатов.

Разрыв со Степаненко принёс немалый ущерб артисту. Им предстоит поделить имущество, общая стоимость которого оценивается специалистами в 1,5 миллиарда рублей.

Судя по последним публикациям Татьяны Брухуновой и Петросяна создаётся ощущение, что пара действительно рассталась, потому что они перестали появляться вместе на публике и больше не проводят совместный отдых. Фанаты сообщали, что видели помощницу комика, сидящую одну в кафе.

По прежним сообщениям говорилось, что комик продолжает тратить большие деньги на содержание Степаненко. Адвокат Петросяна говорил, что около 1,5 миллиона рублей были потрачены спустя несколько месяцев на уплату коммунальных счетов.

Возможно, что комику надоели большие траты на двух девушек, а решение суда о разблокировке счёта он не может отменить. Поэтому, видимо, Петросян решил «избавиться» от лишнего «рта» и расстался с Татьяной. Впрочем, этому может быть и другая причина.

По мнению фанатов, Евгений не хочет больше делить деньги, поэтому он и вернулся к Степаненко. Также за 32 года брака между комиками нажилось большое количество имущества, которое придётся поделить с бывшей супругой.

Важно отметить, что Евгений посещал церковь, чтобы расторгнуть брак со Степаненко перед глазами Бога. Ему отказали, потому что он главный виновник в разрыве венчания. Видимо после отказа артист решил переиграть в свою пользу, бросив молодую девушку ради возвращения к старой возлюбленной.