Под «гнетом» матери? Гузеева может требовать от дочери откровенные снимки ради рейтингов

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Популярность падает, да и возраст уже не тот – фолловеры уверены, что Лариса заставляет дочь фотографироваться в скандальном образе, чтобы «пропиариться» за ее счет.

В своем Instagram 19-летняя дочь Ларисы Гузеевой поделилась с фанатами весьма откровенными фото. На снимках девушка позировала с красной помадой в шляпе и черной кофте. На фотографиях явно заметно, что Ольга красуется перед подписчиками без нижнего белья.

Гузеева может требовать от дочери откровенные снимки ради рейтингов. К этому выводу пришли фолловеры, проанализировав поведение девушки в последнее время. Можно предположить, что Лариса «давит» на дочь, заставляя ее сниматься в откровенных фотосессиях, дабы привлечь к ней внимание общественности, а следовательно – к себе.

Популярность самой Ларисы в последнее время находится не наивысшей точке. Женщине, видимо, надоело довольствоваться тем, что имеет. Ее аудитория – зрители Первого канала, в основном люди пенсионного возраста. Судя по всему, Гузеевой захотелось привлечь к себе более молодую и активную аудиторию и ради этого она заставила дочь сняться в столь откровенном образе.

Стоит сказать, что раньше Ольга не публиковала никаких снимков, видимо, предпочитая скрытую от глаз общественности жизнь. Сейчас же ее профиль Instagram наполнился фотографиями с сигаретами и в развратных образах. Вероятно, девушка делает все это под «гнетом» матери? Если это все же так, то план Гузеевой удался на все 100%. Снимки ее дочери на данный момент обсуждает чуть ли не весь интернет. «Добилась, чего хотела!» - комментируют ситуацию пользователи интернета.