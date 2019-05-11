Всё сделала, а про руки забыла! Пластика лица Хилькевич не скрыла ее возраст

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Актрисе из «Универа» всего 32 года, а руки выглядят лет на десять старше.

Звезда сериала «Универ» Анна Хилькевич в какой-то момент решила кардинально изменить свою внешность с помощью пластики. В итоге актрису с «новым» лицом стало практически не узнать, а когда Анна еще и зубы вставила, большие и белые, то вообще будто стала другим человеком.

Возможно, с помощью операций на своем Хилькевич пыталась скрыть первые признаки старения, которые как раз появляются к 30-ти годам и очень болезненно переживаются как женщинами, так и мужчинами. Однако существенная пластика лица не смогла скрыть возраст актрисы, но, даже наоборот, будто бы «состарила» ее.

Дело в том, что Анна сделала всё необходимое, чтобы в свои 32 года выглядеть на 20, а вот про руки почему-то забыла. Даже фанаты Хилькевич заметили, что ее руки выглядят очень плохо, хотя ей ее и нет 40 лет. Наверняка, это скорее визуальный эффект, ведь на контрасте с юным лицом обычные руки взрослой женщины кажутся слишком старыми. Впрочем, в современном мире визуально омолодить можно даже руки, были бы деньги, так что, как бы парадоксально ни звучало, но всё в руках Анны.