«Живот втягивать не надо» - Асмус в мусульманском платье намекнула на вторую беременность

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31-летняя актриса дала понять, что может осчастливить Гарика Харламова вторым ребёнком.

Популярная российская актриса и супруга комика Гарика Харламова Кристина Асмус вместе с сестрой прилетела в Объединенные Арабские Эмираты. В восточной стране девушки не стали тратить времени и отправились на необычную экскурсию в Мечеть шейха Зайда. На входе в святое место актриса вынуждена была надеть длинное традиционное арабское женское платье с рукавами под названием абайя, чтобы прикрыть оголенные участки тела, а также волосы. Сама Кристина признается, что наряд ей очень понравился и она его даже купила.

Однако больше всего насторожили слова Асмус: «И живот на фото втягивать не надо», особенно на фото постоянных слухов в Сети о второй беременности артистки. Не исключено, что таким своеобразным образом и в мусульманском платье Асмус намекнула фанатам на своё «интересное» положение. Если данная теория подтвердится, то актрисе носить подобный просторный наряд придется ещё несколько месяцев. Сама Кристина не комментирует подробности личной жизни и сплетни в Интернете.