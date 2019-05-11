Одного Гном Гномыча мало? Рудковская могла задуматься об ещё одном ребёнке

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44 года – не приговор, ведь 47-летней Лере Кудрявцевой это не помешало стать матерью во второй раз.

Несмотря на то, что Лере Кудрявцевой в этом году исполняется 48 лет, она все равно решилась родить второго ребенка. В августе прошлого года на свет появилась дочь Мария, которую телеведущая воспитывает вместе с супругом-хоккеистом. Недавно Лера опубликовала новое фото с ребенком и в числе первых его прокомментировала Яна Рудковская. Смайлики-сердечки со стороны продюсера Билана могут быть не случайными, ведь нельзя исключать, что Яна также захочет забеременеть еще раз. Рудковская могла задуматься об еще одном ребенке, глядя на Леру, ведь в свои 44 года еще может родить здорового наследника.

Известно, что у Рудковской есть двое сыновей от другого брака и 6-летний Александр от Евгения Плющенко. Может быть, женщине мало одного Гном Гномыча и она всерьез задумается о поздней беременности. Тем более, Яна может захотеть именно дочь, ведь сыновей у нее и так трое.