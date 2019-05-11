«Может в положении?» - Фанаты подозревают третью беременность Бородиной

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Ведущая хочет спать круглые сутки и семь дней в неделю, что может быть признаком «интересного положения».

Слухи о том, что та или другая знаменитость вновь беременна, в последнее время особенно часто появляются, но так происходит только потому, что звезды сами дают повод подозревать себя в этом, пусть и не осознанно. К примеру, знаменитая ведущая телепроекта «Дом-2» Ксения Бородина недавно со своей страницы в соцсети написала, что в Питере ей хочется спать «24/7», то есть 24 часа в день и семь дней в неделю. Это очень похоже на состояние беременной женщины, особенно в первом триместре беременности.

«Может беременна? Тоже спать сильно хотела, у меня трое деток», - написала в комментариях одна из подписчиц Ксении. Впрочем, не только она одна думает, многие фанаты тоже подозревают третью беременность Бородиной из-за того, что в последнее время звезда так сильно сблизилась с супругом Курбаном Омаровым. Например, сегодня они весь день провели вместе.

Может быть, сейчас даже сама Ксения не понимает, что беременна, а потому, скорее всего, будет рьяно отрицать предположения поклонников.